В районе Метрогородок на востоке Москвы построят детский сад на 175 мест
В Москве с помощью инвестора построят новый детский сад на 175 мест в районе Метрогородок. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
По его словам, новое образовательное учреждение появится в составе комплексной жилой застройки.
«Детский сад возведут по адресу: улица Тагильская, владение 6. Сейчас идет освоение участка и ведутся подготовительные работы. Общая площадь объекта составит более 3,5 тысячи квадратных метров», – уточнил заместитель мэра.
Он также отметил, что завершить строительство планируется в 2026 году, после чего объект будет передан в систему образовательных учреждений Москвы.
Как рассказал министр столичного правительства, глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, всего в новом детсаду будет семь групп для дошкольников.
«Кроме того, предусмотрены кабинеты с возможностью зонирования для развивающих и коррекционных занятий с детьми, пищеблок полного технологического цикла и физкультурный зал», – добавил Овчинский.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о том, как инвесторы помогают развивать социальную инфраструктуру столицы.
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