В районе Метрогородок на востоке Москвы построят детский сад на 175 мест

В Москве с помощью инвестора построят новый детский сад на 175 мест в районе Метрогородок. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов



По его словам, новое образовательное учреждение появится в составе комплексной жилой застройки.



«Детский сад возведут по адресу: улица Тагильская, владение 6. Сейчас идет освоение участка и ведутся подготовительные работы. Общая площадь объекта составит более 3,5 тысячи квадратных метров», – уточнил заместитель мэра.



Он также отметил, что завершить строительство планируется в 2026 году, после чего объект будет передан в систему образовательных учреждений Москвы.



Как рассказал министр столичного правительства, глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, всего в новом детсаду будет семь групп для дошкольников.



«Кроме того, предусмотрены кабинеты с возможностью зонирования для развивающих и коррекционных занятий с детьми, пищеблок полного технологического цикла и физкультурный зал», – добавил Овчинский.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о том, как инвесторы помогают развивать социальную инфраструктуру столицы.

