В районе Марьино отремонтируют жилой дом

Согласован проект капитального ремонта жилого дома, расположенного по адресу: Донецкая улица, дом 29. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Согласована документация по ремонту 12-этажного жилого дома в районе Марьино, построенного в 1980 году. Проект включает работы по фасаду и входным группам, а также на кровле и чердаке здания», – уточнил Щербаков.

Специалистам предстоит промыть фасады, очистить оконные и дверные откосы, отремонтировать стыки фасадных панелей и нанести декоративный финишный слой. В здании заменят оконные отливы, а цоколь облицуют керамогранитной плиткой.

На незастекленных лоджиях выложат новую плитку. Во входных группах обновят козырьки, установят новые дверные блоки.