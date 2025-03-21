В районе Марьино отремонтируют жилой дом
Согласован проект капитального ремонта жилого дома, расположенного по адресу: Донецкая улица, дом 29. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Согласована документация по ремонту 12-этажного жилого дома в районе Марьино, построенного в 1980 году. Проект включает работы по фасаду и входным группам, а также на кровле и чердаке здания», – уточнил Щербаков.
Специалистам предстоит промыть фасады, очистить оконные и дверные откосы, отремонтировать стыки фасадных панелей и нанести декоративный финишный слой. В здании заменят оконные отливы, а цоколь облицуют керамогранитной плиткой.
На незастекленных лоджиях выложат новую плитку. Во входных группах обновят козырьки, установят новые дверные блоки.
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