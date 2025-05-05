В районе Филевский Парк при строительстве делового центра появится 2,5 тысячи рабочих мест
На западе Москвы в районе Филевский Парк в рамках возведения нового бизнес-центра Porta класса А будет реализовано 26,1 тысячи квадратных метров офисных площадей и создано около 2,5 тысячи рабочих мест. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, общая площадь 17-этажного здания с двумя подземными этажами паркинга на Заречной улице составит 43,3 тысячи квадратных метров. Овчинский также сообщил, что на первом этаже центра оборудуют зоны под торговлю и сервисную инфраструктуру, а второй и третий уровни займут коворкинг и сервисные офисы.
«В теплое время года для сотрудников бизнес-центра предусмотрели альтернативное рабочее пространство, доступное в том числе и для всех горожан. На открытом воздухе появится лестница-амфитеатр со ступеньками-лавочками и видом на набережную. Окончание строительства запланировано на 2025 год», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Он отметил, что в настоящий момент на строительной площадке завершено устройство железобетонного каркаса деловой башни, и рабочие уже начали отделывать фасад. Во внутренней части здания выполняются кладочные работы, монтаж инженерных систем, устройство стилобатного покрытия подземного паркинга и подключение наружных сетей.
Проект девелопера «FORMA» представляет из себя единый объем сложной формы с остроугольным завершением. Со стороны главного фасада здание образует две трапециевидные площади, связанные с набережной.
Отмечается, что прилегающая территория будет благоустроена. Возле центра по проекту ландшафтных дизайнеров высадят крупномеры и оборудуют места для отдыха. С территории будет проложен прямой выход к набережной и одной из станций водного электротранспорта.
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