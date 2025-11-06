В проекте «Производительность труда» примет участие московский отель Four Seasons
Отель Four Seasons Hotel Moscow и правительство Москвы подписали соглашение, по которому отель примет участие в федеральном проекте «Производительность труда». Правительство Москвы на VII федеральном форуме «Производительность 360» представляла заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Основа экономики Москвы – это сектор услуг, поэтому первоочередной задачей для города является повышение производительности труда именно в услугах. И здесь самую большую заинтересованность мы видим в сфере туризма. Сегодня в проекте уже участвуют 32 компании отрасли, среди них – отели, рестораны, туристические агентства и туроператоры. Их совокупный экономический эффект от участия в проекте составил 271 миллион рублей. Адаптированные методики бережливых технологий для гостиничного и туристического сектора доказали свою результативность: они позволяют не только оптимизировать операционные процессы, но и системно повышать квалификацию сотрудников. Это создает мультипликативный эффект – от роста качества сервиса до повышения экономической эффективности предприятий. Присоединение одного из ведущих московских отелей к федеральному проекту станет важным событием для туристической сферы города и будет способствовать укреплению позиций столичного туризма и росту эффективности индустрии гостеприимства», – отметила Багреева.
Эксперты Мосстратегии создадут для отеля персональные решения по оптимизации рабочих процессов на пилотном проекте, проведут обучение персонала, помогут внедрить бережливые технологии.
Туризм — одна из основных отраслей проекта наряду с транспортом, строительством, торговлей и обрабатывающей промышленностью.
По словам генерального менеджера отеля Павла Кобликова, участие в федеральном проекте позволит комплексу стать эффективнее, найти точки роста, взглянуть под другим углом на привычные процессы, укрепить команду и внести вклад в развитие московского гостеприимства.
Как отметил столичный мэр Сергей Собянин, около 800 московских предприятий станут участниками федерального проекта «Производительность труда» до 2030 года. Проект реализуются за счет бюджета Москвы.
