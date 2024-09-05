В Пресненском районе Москвы отремонтируют два жилых дома
Специалисты проведут ремонтные работы в двух многоквартирных домах Центрального административного округа столицы, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«В доме на Большой Никитской улице проведут капитальный ремонт системы внутреннего водостока. В здании в Большом Козихинском переулке отремонтируют систему мусороудаления», – пояснил он.
В рамках обновления четырнадцатиэтажного дома 1973 года постройки на Большой Никитской улице произведут замену магистралей в подвале и на чердаке. В девятиэтажном здании 1965 года постройки в Большом Козихинском переулке проведут как ремонтные, так и отделочные работы. На объекте намерены заменить мусоропровод, а также цементно-песчаную стяжку пола и керамическую плитку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число жертв удара ВСУ по рынку в Донецке выросло до четырех
- Путин рассказал о стабилизации ситуации на приграничных территориях
- Путин рассказал о встрече с Павлом Дуровым
- Путин: Складывается впечатление, что те, кто управляют Украиной – инопланетяне
- В Петербурге умер правнук Достоевского
- Путин назвал защиту Курской области священным долгом военных РФ
- Москва заключила соглашения в сфере кино с Индией, ОАЭ, Мексикой и Египтом
- Путин заявил о больших потерях ВСУ и допустил обрушение фронта
- Критики поставили низкие оценки продолжению «Джокера»
- Путин: Россия не отказывалась от расчетов в долларах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru