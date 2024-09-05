В Пресненском районе Москвы отремонтируют два жилых дома

Специалисты проведут ремонтные работы в двух многоквартирных домах Центрального административного округа столицы, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.



«В доме на Большой Никитской улице проведут капитальный ремонт системы внутреннего водостока. В здании в Большом Козихинском переулке отремонтируют систему мусороудаления», – пояснил он.



В рамках обновления четырнадцатиэтажного дома 1973 года постройки на Большой Никитской улице произведут замену магистралей в подвале и на чердаке. В девятиэтажном здании 1965 года постройки в Большом Козихинском переулке проведут как ремонтные, так и отделочные работы. На объекте намерены заменить мусоропровод, а также цементно-песчаную стяжку пола и керамическую плитку.

