В Правительстве Москвы обсудили перспективы роботизации столичной экономики
В Москве прошёл круглый стол по роботизации с участием заместителя мэра Москвы, главы Департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, а также поставщиков и интеграторов роботизированных решений. Обсудили потенциал различных отраслей для внедрения роботов, существующие барьеры и модели взаимодействия игроков рынка.
Багреева отметила, что производительность труда в столице в 1,7 раза выше среднероссийской, но дальше расти без технологий и роботизации не получится — особенно на фоне дефицита кадров и роста стоимости труда.
«Экономика Москвы на 85% представлена сферой услуг, поэтому большой потенциал для роботизации мы видим не только в промышленности, но также в торговле, логистике, транспорте и других отраслях. Наша задача – вместе с участниками рынка оценить потенциал роботизации в столице и выявить существующие барьеры для максимального внедрения роботов во все сферы городской экономики», – подчеркнула Багреева.
Бизнес всё активнее интересуется роботизацией, но далеко не все запросы превращаются в проекты. Среди причин — недостаток информации о технологиях и успешных кейсах, отсутствие нужной инфраструктуры на предприятиях, дефицит типовых решений и интеграторов полного цикла, а также высокая стоимость первых проектов и предпроектной подготовки.
Для ускорения роботизации участники предложили развивать рыночную инфраструктуру, создать единую базу отечественных технологий, усилить подготовку инженерных кадров и наладить постоянный диалог между бизнесом, поставщиками, интеграторами и властями. Эти идеи учтут при формировании новых мер поддержки.
Часть инициатив уже реализуют совместно с АНО «Мосстратегия» в рамках проекта «Производительность труда».
Участникам доступны курсы по робототехнике и экспертная поддержка на всех этапах внедрения — от диагностики и расчёта эффективности до выбора и интеграции технологий. В столице собрана база из более чем 250 инструментов повышения эффективности (86% из них — решения по цифровизации и роботизации), а также единая база из свыше 200 проверенных поставщиков и интеграторов. Кроме того, проводят деловые миссии, чтобы знакомить московский бизнес с лучшими мировыми решениями.
Системная работа по повышению эффективности предприятий стартовала в 2022 году в рамках нацпроекта «Производительность труда», сейчас это федеральный проект в составе нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Как сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в нём участвуют 535 столичных предприятий. Заявки принимают на сайте АНО «Мосстратегия».
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