В Подмосковье выставили на торги будущий деловой центр в Химках

Инвестпроект по возведению делового центра «Либерти Тауэр» с земельными участками площадью 1,7 га выставили на торги на площадке Росэлторг.

Комплекс находится рядом с МКАД и в 3 км от Ленинградского шоссе, среди жилых и общественно-деловых зданий. В микрорайоне развитая инфраструктура, в пешей доступности имеется автобусная остановка.

По проекту здесь появятся три башни на общем стилобате высотой от 22 до 35 этажей (два офисных здания и апарт-отель) суммарной площадью порядка 150 тысяч «квадратов». По завершении строительства здесь разместятся офисные помещения, паркинг, торговые объекты и апартаменты.