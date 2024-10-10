В Подмосковье выставили на торги будущий деловой центр в Химках
Инвестпроект по возведению делового центра «Либерти Тауэр» с земельными участками площадью 1,7 га выставили на торги на площадке Росэлторг.
Комплекс находится рядом с МКАД и в 3 км от Ленинградского шоссе, среди жилых и общественно-деловых зданий. В микрорайоне развитая инфраструктура, в пешей доступности имеется автобусная остановка.
По проекту здесь появятся три башни на общем стилобате высотой от 22 до 35 этажей (два офисных здания и апарт-отель) суммарной площадью порядка 150 тысяч «квадратов». По завершении строительства здесь разместятся офисные помещения, паркинг, торговые объекты и апартаменты.
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