В первом проекте КРНТ внедрят московскую разработку мониторинга шума и пыли

Компания BMS Development Group и Фонд «Московский инновационный кластер» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы «Марафон инноваций» на полях XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



«Выступая заказчиком отраслевого этапа «Марафона инноваций», мы получили возможность напрямую формировать запрос на нужные нам решения и выбирать лучшее из того, что создаётся в Москве. Московский инновационный кластер обеспечил нам доступ к широкой экосистеме разработчиков и экспертное сопровождение на каждом этапе отбора», — отметил основатель, акционер и председатель совета директоров BMS Development Group Сергей Болдырев.



По итогам «Марафона инноваций» финалистом отраслевого этапа по строительным технологиям стала московская компания «МИ ТЕХ». Интеллектуальную систему экологического мониторинга шума и пыли, разработанную специалистами компании, применят при реализации первого проекта комплексного развития незастроенной территории (КРНТ) столицы.



Технология предусматривает, что сеть инновационных датчиков с помощью нейросетей может в режиме реального времени определить источники строительного шума. Затем полученные данные передаются в городские информационные системы. Инновацию уже применяют на столичных стройках в рамках городской платформы контроля шума.

