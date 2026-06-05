В первом проекте КРНТ внедрят московскую разработку мониторинга шума и пыли
Компания BMS Development Group и Фонд «Московский инновационный кластер» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы «Марафон инноваций» на полях XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Выступая заказчиком отраслевого этапа «Марафона инноваций», мы получили возможность напрямую формировать запрос на нужные нам решения и выбирать лучшее из того, что создаётся в Москве. Московский инновационный кластер обеспечил нам доступ к широкой экосистеме разработчиков и экспертное сопровождение на каждом этапе отбора», — отметил основатель, акционер и председатель совета директоров BMS Development Group Сергей Болдырев.
По итогам «Марафона инноваций» финалистом отраслевого этапа по строительным технологиям стала московская компания «МИ ТЕХ». Интеллектуальную систему экологического мониторинга шума и пыли, разработанную специалистами компании, применят при реализации первого проекта комплексного развития незастроенной территории (КРНТ) столицы.
Технология предусматривает, что сеть инновационных датчиков с помощью нейросетей может в режиме реального времени определить источники строительного шума. Затем полученные данные передаются в городские информационные системы. Инновацию уже применяют на столичных стройках в рамках городской платформы контроля шума.
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