В первом корпусе проблемного ЖК «Воскресенское» приступили к отделке стен в квартирах

Строители приступили к штукатурным работам в квартирах первого корпуса проблемного ЖК «Воскресенское». Также на корпусе завершены основные работы по гидроизоляции кровли, ведутся работы по остеклению.

На фасадах первого корпуса монтируют направляющие и кронштейны. Идут работы по устройству световых приямков и входных групп (разработка котлована, возведение монолита).

В третьем корпусе завершаются штукатурные работы в местах общего пользования. Смонтированы стояки отопления.

Во втором корпусе идет утепление, облицовка фасада. В здании демонтируют внутренние перегородки, выполняется усиление проемов. Также ведется устройство монолита входных групп.

В четвертом корпусе продолжаются внутренние отделочные работы, установка витражей холодного остекления, облицовка фасада.

Деятельность подрядных организаций, ведущих достройку объекта, контролирует Московский Фонд защиты прав дольщиков, подведомственный Департаменту строительства города Москвы.

«Жилой комплекс «Воскресенское» общей площадью около 65 тысяч квадратных метров расположен в районе Коммунарка на территории ТиНАО. В четырех домах комплекса предусмотрено 550 квартир. Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека. Ввод объекта запланирован на второй квартал 2025 года», – сказал руководитель Департамента строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов.

Строительство ЖК «Воскресенское» началось в 2005 году. Застройщик ЗАО «ТСК «Евро-Старт» в 2014 году обанкротился. Решение о достройке объекта за счет средств бюджета Москвы принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Полномочия и функции, связанные с завершением возведения проблемных объектов за счет бюджетных средств, в соответствии с постановлением правительства Москвы от 27 сентября 2023 года №1785-ПП «О совершенствовании структуры органов исполнительной власти города Москвы» переданы Департаменту строительства столицы.

«В настоящее время силами ведомства достраивается семь проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 3,3 тысячи дольщиков», – отметил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

