В Перово 65 семей переехали в новостройку по реновации

В жилой комплекс, расположенный недалеко от метро «Перово», по программе реновации переселились 65 семей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Переселение в новостройку на Перовской улице началось в декабре прошлого года. Всего под заселение передали 120 квартир с готовой улучшенной отделкой. На сегодня в них переехали 65 семей», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, помимо метро неподалеку от дома новоселов находятся парк, центр развлечений и театр. При этом столичные власти бесплатно предоставляли людям при переезде грузчиков и транспорт.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил увеличить в два раза темпы реализации программы реновации, утвержденной в 2017 году. Эта программа предусматривает расселение боле 5 тыс. домов и затронет около миллиона жителей столицы.

