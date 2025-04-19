В Перово 65 семей переехали в новостройку по реновации
В жилой комплекс, расположенный недалеко от метро «Перово», по программе реновации переселились 65 семей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Переселение в новостройку на Перовской улице началось в декабре прошлого года. Всего под заселение передали 120 квартир с готовой улучшенной отделкой. На сегодня в них переехали 65 семей», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
По его словам, помимо метро неподалеку от дома новоселов находятся парк, центр развлечений и театр. При этом столичные власти бесплатно предоставляли людям при переезде грузчиков и транспорт.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил увеличить в два раза темпы реализации программы реновации, утвержденной в 2017 году. Эта программа предусматривает расселение боле 5 тыс. домов и затронет около миллиона жителей столицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru