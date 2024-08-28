В парке «Зарядье» исполнят патриотические песни в поддержку участников СВО
Концерт патриотических песен состоится в амфитеатре парка «Зарядье» 31 августа.
Это выступление станет завершением международного фестиваля-конкурса «Московская a cappella». Концерт будет посвящен любви к Родине и подвигам героев, включая тех, кто сейчас находится в зоне проведения спецоперации на Украине.
Помимо выступления, на концерте назовут имена победителей конкурса «Московская a cappella» в разных номинациях, а также обладателей Гран-при и приза зрительских симпатий.
Фестиваль-конкурс проходил в рамках проекта «Лето в Москве» и форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Так, с 23 августа на фестивале выступили порядка 150 музыкальных групп. Самые яркие выступления проходили в Камергерском переулке и на центральных площадях Москвы.
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