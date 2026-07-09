В парке «Сокольники» открыли арт-пространство в русском стиле у бассейна

Территория открытого бассейна «Лето в парке» в «Сокольниках» стала частью городского проекта «Лето в Москве» и превратилась в новое арт-пространство в русском стиле. Об этом сообщает пресс-служба девелоперской компании «Новая Эра».

С июня по сентябрь гости парка смогут посетить обновленную зону отдыха у воды, где формат летнего отдыха объединен с визуальной эстетикой русских традиций. На территории работают два бассейна, джакузи и кафе, установлено около 150 лежаков, а само пространство расположено среди высоких деревьев, что позволяет комфортно проводить время на открытом воздухе даже в жаркую погоду.

Русский стиль стал главным художественным акцентом обновленной территории. Он раскрывается через детали, которые делают пространство не просто зоной отдыха у бассейна, а полноценной локацией для семейного досуга. Центральным элементом арт-пространства стала фотозона, вдохновленная традициями русского зодчества: зеркало в резной раме отсылает к декоративным мотивам деревянной архитектуры. Эту атмосферу поддерживают деревянные игровые элементы, кресла-мешки, мягкие полотенца и композиции из сухоцветов.

В парке «Сокольники» недавно завершился очередной этап масштабной реконструкции. Парк продолжает меняться, сохраняя при этом свой исторический характер и статус одного из самых любимых мест отдыха москвичей. После обновления здесь стало еще больше возможностей для семейного досуга: можно провести день у воды, отправиться на прогулку по тенистым аллеям, устроить пикник, покататься на велосипеде, посетить спортивные площадки или выбрать культурную программу для детей и взрослых.

Генеральным партнером бассейна в парке «Сокольники» выступила компания «Новая Эра», девелопер семейного квартала КОД Сокольники. В компании отметили, что сотрудничество с парком стало продолжением партнерства, начавшегося в зимнем сезоне.

«Мы продолжаем свою дружбу с парком, ставшую доброй традицией после зимнего сезона на катке. Благодаря сотрудничеству города и бизнеса в рамках проекта «Лето в Москве» москвичи и туристы могут почувствовать атмосферу курортного отдыха, не выезжая за пределы мегаполиса», — рассказала директор по маркетингу компании девелопера Олеся Ткаченко.

Директор ГБУК Москвы ПКиО «Сокольники» Андрей Железняков отметил, что развитие парка влияет на благоустройство прилегающих территорий.

«Развитие парка задает тон для благоустройства прилегающего квартала. Прогулочные аллеи Сокольников плавно переходят в новые пространства — уютный жилой квартал, современный бизнес-центр, спортивные зоны, детские сады и школы, а также оживленные общественные площадки. Когда парк развивается и обновляется, он становится центром городской жизни — комфортным и безопасным пространством для семейных прогулок, детских игр и отдыха», — сказал Железняков.

В рамках жилого проекта также планируется создание благоустроенного парка площадью три гектара с ландшафтным дизайном, прудом и спортивной зоной. Он дополнит зеленую инфраструктуру района и создаст дополнительные возможности для прогулок, отдыха, занятий спортом и общения жителей.

Городской проект «Лето в Москве» в этом году проходит под девизом «Время быть вместе». Он объединяет культурные, спортивные и семейные мероприятия в разных округах столицы. Программа в городских парках направлена на развитие комфортной среды для отдыха, спорта и досуга жителей и гостей Москвы. Билеты в бассейн «Лето в парке» доступны на портале мос.ру.

