В Останкинском районе Москвы появится дом по программе реновации
В Останкинском районе Москвы появится жилой дом по программе реновации, проект объекта уже согласован. О деталях рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
По его словам, планируется построить здание с одной секцией на 220 квартир. Первый этаж дома будет нежилым, здесь разместятся коммерческие помещения.
Особенностью здания станет безбарьерная среда: все входы будут выполнены без порогов, а некоторые квартиры дополнительно оборудуют для маломобильных граждан. Также в проекте предусмотрен подземный паркинг, помещение для колясок и консьержа.
Иван Щербаков также сообщал о согласовании проекта дома по реновации в районе Зюзино. Здание построят на Херсонской улице. По словам главы Москомэкспертизы, дом будет состоять из двух корпусов. В общей сложности в нем будет 406 квартир: 184 в первом корпусе и 222 – во втором.
Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по реновации. Программа функционирует с августа 2017 года, расселение затронет миллион жителей и более пяти тысяч домов. Москва сегодня остается лидером среди регионов по темпам строительства жилья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru