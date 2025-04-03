В Останкинском районе Москвы появится дом по программе реновации

В Останкинском районе Москвы появится жилой дом по программе реновации, проект объекта уже согласован. О деталях рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, планируется построить здание с одной секцией на 220 квартир. Первый этаж дома будет нежилым, здесь разместятся коммерческие помещения.

Особенностью здания станет безбарьерная среда: все входы будут выполнены без порогов, а некоторые квартиры дополнительно оборудуют для маломобильных граждан. Также в проекте предусмотрен подземный паркинг, помещение для колясок и консьержа.

Иван Щербаков также сообщал о согласовании проекта дома по реновации в районе Зюзино. Здание построят на Херсонской улице. По словам главы Москомэкспертизы, дом будет состоять из двух корпусов. В общей сложности в нем будет 406 квартир: 184 в первом корпусе и 222 – во втором.

Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по реновации. Программа функционирует с августа 2017 года, расселение затронет миллион жителей и более пяти тысяч домов. Москва сегодня остается лидером среди регионов по темпам строительства жилья.

