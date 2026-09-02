В ОЭЗ «Технополис Москва» завершился летний интенсив для юных инженеров

На базе столичной ОЭЗ «Технополис Москва» завершился сезонный образовательный проект «Техноканикулы. Курс юного инженера». Программа для подрастающего поколения стартовала 1 июня на территории индустриального кластера. Итоги этой инициативы озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«ОЭЗ “Технополис Москва” четвертый год подряд проводит специальную программу для детей от шести до 12 лет. В этом году в ней участвовали более 150 школьников. Они узнали, как устроена промышленность столицы, а также посетили предприятия и попробовали себя в инженерных и научных мастер-классах. Проект помогает детям с выбором профессии, знакомит с техническими специальностями и привлекает все больше семей на городские производственные площадки », — отметил Ликсутов.

Интерактивный курс организовали при поддержке резидента зоны — отечественного разработчика учебных наборов «Научные развлечения», а также спорткомплекса «Арена плей Технополис». За непосредственную реализацию и уникальную педагогическую составляющую отвечала команда проекта «Библиотека событий». Приоритетное право на участие получили сыновья и дочери специалистов, работающих на заводах ОЭЗ. Для ребят организовали полный день пребывания, включающий трехразовое горячее питание.

Образовательный блок от компании «Научные развлечения» позволил ребятам освоить базовые навыки технических дисциплин. За физическую активность и спорт отвечали тренеры центра «Арена плей Технополис». Дополнительно для участников провели познавательные экскурсии по цехам, симуляции бизнес-игр, занятия по защите в интернете и управлению личными финансами, а также различные квесты, творческие мастерские и концерты.

