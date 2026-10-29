В ОЭЗ «Технополис Москва» заработала цифровая навигация
ОЭЗ «Технополис Москва» первой среди столичных промышленных территорий внедрила цифровую навигацию, которая теперь является частью единой транспортной экосистемы города. Система уже функционирует на трёх площадках — в «Печатниках», «Алабушево» и «Руднево», рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«При поддержке города ОЭЗ “Технополис Москва” стала главной промышленной территорией столицы, где созданы современные сервисы для комфортной работы компаний и сотрудников. Один из них — цифровая навигация, которую создали совместно с командой Московского транспорта. Теперь работники могут легко ориентироваться на площадке, а сама система помогает оперативно сообщать им важную информацию», — указал Ликсутов.
На начальном этапе на площадках разместили 39 цифровых указателей в трёх форматах. Особое внимание привлекает цифровой куб — необычная архитектурная конструкция, которая эффективно регулирует движение сразу четырёх пересекающихся потоков людей в наиболее оживлённых местах. Интерфейс системы продуман так, чтобы быть максимально понятным: на картах используются простые и узнаваемые пиктограммы.
В 2026 году «Технополис Москва» празднует 20‑летие. За прошедшие годы зона из стартовой площадки для новаторов выросла в один из важнейших промышленных центров страны. За развитие ОЭЗ отвечает Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Октябрь 2026 года по решению мэра столицы Сергея Собянина объявлен месяцем московской промышленности. В программе — более 25 мероприятий для бизнеса, студентов, молодых специалистов, жителей города и туристов.
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