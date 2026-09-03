В ОЭЗ «Технополис Москва» запустили умного робота для доставки заготовок
В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» запустили инновационный проект по модернизации логистических процессов. Для транспортировки материалов внутри комплекса задействовали беспилотную платформу с грузоподъемностью до 600 килограммов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем внедрять решения, которые позволяют автоматизировать и ускорять выполнение производственных и бизнес-процессов. Предприятия ОЭЗ уже выпускают роботизированные технологические комплексы, программно-аппаратные комплексы, RFID-метки для проведения учета и инвентаризации. Новый проект по автоматизации доставки грузов позволил оптимизировать производственные цепочки, минимизировать ручной труд и повысить безопасность перемещения готовых металлоизделий», — отметил заммэра.
Разработкой и интеграцией решения занимались специалисты Центра коллективного пользования (ЦКП) и Центра практической подготовки для машиностроения (ЦППМ). Последний служит базой для стажировки учащихся московских колледжей. Студенты производят по техническому заданию ЦКП разнообразные индустриальные компоненты — от корпусов до валов и фланцев, используя нержавеющую сталь, алюминиевые сплавы и черные металлы. Суммарная стоимость выпущенных ими деталей уже достигла 5,6 миллиона рублей. Внедренный автономный перевозчик взял на себя всю доставку сырья и готовых деталей между объектами ЦКП и ЦППМ.
Длина пути, который преодолевает аппарат на двух ярусах завода, составляет более полукилометра. Безошибочно маневрировать, придерживаться траектории и распознавать преграды роботу помогает комплекс кругового обзора. Безопасность находящихся рядом людей и защиту перевозимых объектов обеспечивают современный передний лидар, точечные сенсоры и пара стереокамер. Автономность устройства от одного заряда аккумулятора достигает восьми часов.
В 2026 году ОЭЗ «Технополис Москва» празднует свое 20-летие. За это время она превратилась из стартовой платформы для стартапов в главный промышленный хаб страны. Сейчас ОЭЗ включает десять площадок общей площадью 430 гектаров. На этой территории работают свыше 240 передовых компаний в сфере микроэлектроники, робототехники, ИТ, биомедицины и приборостроения. Курирует развитие и поддержку флагманской экономической зоны столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики.
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