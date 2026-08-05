В ОЭЗ «Технополис Москва» вдвое выросло число точек быстрого питания
В два раза выросло количество автоматизированных точек питания в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Автоматы с готовой едой размещены на территориях площадок «Алабушево», «Печатники» и «Руднево». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Сегодня сотрудники предприятий и жители близлежащих районов могут проводить досуг, не покидая территорию ОЭЗ. Для удобства работников и посетителей вдвое увеличили количество микромаркетов по продаже готовой еды — сейчас на трех площадках установлено 34 вендинговых автомата», — отметил Максим Ликсутов.
Автоматы с едой доступны круглосуточно, что позволяет получать готовую пищу без ожидания в очередях.
Кроме вендинговых аппаратов на территории площадки работают столовые, кафе и кофейни. Это дает сотрудникам предприятий и посетителям возможность выбора между быстрым обслуживанием в автоматах и полноценным посещением заведений общественного питания.
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