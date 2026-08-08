В ОЭЗ «Технополис Москва» разыграли Кубок по мини-футболу

Турнир по мини-футболу состоялся в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». За кубок боролись 20 команд, представляющих предприятия особой экономической зоны. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В рамках развития деловой среды здесь ежегодно проходит свыше 200 различных мероприятий. Большим успехом пользуется корпоративный чемпионат по мини‑футболу, который проводится с 2023 года. В этом году к первенству «Технофутбол-2026» присоединилось семь новых команд. Расширение турнирной таблицы произошло, в том числе, за счет пополнения пула резидентов и открытия новых компаний», – подчеркнул Максим Ликсутов.

Победителем первенства стала команда NexТouch. Она представляет резидента ОЭЗ «Некс-Т», занимающегося производством интерактивных панелей. В качестве судей выступили представители национальной Любительской футбольной лиги.

Корпоративный чемпионат был организован к 20-летию ОЭЗ. Он завершился 5 августа. Церемония закрытия прошла на спортивной площадке «Арена Плей Технополис» при участии экс-капитана московского «Спартака» Егора Титова.

