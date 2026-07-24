В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали учебный практикум для будущих инженеров-оптиков

Лабораторный набор для освоения методов оптической спектроскопии разработали в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Он позволит будущим специалистам в области фотоники и оптики приобрести исследовательские навыки. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Новый лабораторный набор позволит студентам самостоятельно собрать прибор для исследования спектрального состава источников света. С его помощью учащиеся закрепят теоретические знания и получат практические навыки работы», — рассказал Максим Ликсутов.

Практикум совместно разрабатывали компания-резидент столичной ОЭЗ «Лассард» и специалисты Российского технологического университета — МИРЭА. Он предназначен для студентов, изучающих приборостроение, лазерные технологии, электронику и наноэлектронику. В набор входят призмы, линзы, сферические зеркала, дифракционные решетки, регулируемые щели, экраны, светодиодные источники и фотодиодные приемники, а также учебно-методические материалы.

Новое оборудование поспособствует изучению фундаментальных принципов дифракции и дисперсии света, поможет учащимся понять работу спектрометров и научиться измерять спектры пропускания и поглощения материалов. Методические материалы разрабатывали ученые вуза, а все оптико-механические элементы производил «Лассард».

Компания «Лассард» специализируется на выпуске лазерного оборудования и оптомеханических изделий. Ранее предприятие разработало решение «Лазерный класс», которое помогает в подготовке специалистов для работы с оборудованием с числовым программным управлением и сварщиков.

