В ОЭЗ «Технополис Москва» появится сквер с арт-объектами и зонами отдыха

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» расширяет общественное пространство. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, стартовало строительство сквера фармацевтики, предназначенного как для активного, так и спокойного отдыха.



Он подчеркнул, что возведение объекта станет частью программы по созданию экосистемы на промышленных площадках. Площадка дополнит уже существующие пространства: фитнес-центры и спортзалы.



«Новый сквер фармацевтики станет еще одной точкой притяжения как для сотрудников предприятий, так и для жителей соседних районов», — сообщил Максим Ликсутов.



В центре локации будет разбит сад в форме Чаши Петри. Отмечается, что арт-объект будет символизировать резидентов ОЭЗ, работающих в фармацевтической и биотехнологической отраслях. Неподалеку будет создан декоративный водоем, также в сквере установят арт-объект «Кольцо» с интегрированными LED-экранами.



Территория будет озеленена хвойными деревьями — соснами и елями. Кроме того, высадят рябины, красные клены и кустарники: сирень, гортензии, барбарис, можжевельник и шалфей.

