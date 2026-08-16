В ОЭЗ «Технополис Москва» появится сквер с арт-объектами и зонами отдыха
Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» расширяет общественное пространство. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, стартовало строительство сквера фармацевтики, предназначенного как для активного, так и спокойного отдыха.
Он подчеркнул, что возведение объекта станет частью программы по созданию экосистемы на промышленных площадках. Площадка дополнит уже существующие пространства: фитнес-центры и спортзалы.
«Новый сквер фармацевтики станет еще одной точкой притяжения как для сотрудников предприятий, так и для жителей соседних районов», — сообщил Максим Ликсутов.
В центре локации будет разбит сад в форме Чаши Петри. Отмечается, что арт-объект будет символизировать резидентов ОЭЗ, работающих в фармацевтической и биотехнологической отраслях. Неподалеку будет создан декоративный водоем, также в сквере установят арт-объект «Кольцо» с интегрированными LED-экранами.
Территория будет озеленена хвойными деревьями — соснами и елями. Кроме того, высадят рябины, красные клены и кустарники: сирень, гортензии, барбарис, можжевельник и шалфей.
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