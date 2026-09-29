В ОЭЗ «Технополис Москва» построят высокотехнологичный завод дорожных знаков

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» возведет завод полного цикла по выпуску световозвращающей пленки и дорожных знаков. Инвестиции в проект оцениваются в более чем 780 млн рублей. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.



«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию транспортной инфраструктуры и внедрению передовых технологий безопасности. В ОЭЗ уже выпускают композитные элементы кузова, билетные терминалы и досмотровое оборудование. Новый резидент построит современный завод по производству и разработке дорожных знаков, а также высокотехнологичной пленки для указателей и щитов безопасности. Продукция предприятия будет использоваться для нужд города», — рассказал он.

Площадь завода составит более шести тысяч квадратных метров. Его построит компания «Технологии безопасности». Наличие статуса резидента ОЭЗ «Технополис Москва» даст предприятию возможность получать льготы по налогам и таможне. Сэкономленные средства компания потратит на расширение мощностей и обновление.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин раскрыл, что в этом году на территории ОЭЗ по плану должны ввести почти 680 тысяч квадратных метров недвижимости. Так, до конца года в числе ключевых проектов будут реализованы картинг-центр в индустриальном парке «Руднево», предприятие по выпуску жизненно важных лекарственных средств и современное производство печатных плат и авиационных интерьеров.