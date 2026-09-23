В ОЭЗ Москвы запустят первое в России производство повязок, замещающих функцию кожи

На базе особой экономической зоны «Технополис Москва» продолжается развитие медицинской промышленности, что обеспечивает изделиями отечественного производства не только жителей столицы, но и пациентов из других регионов. В частности, резидентом ОЭЗ стала компания «Фратер» (группа компаний «ФармЭко»), которая производит инновационные стерильные повязки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.



На площадке откроют первое в России производство медицинских изделий для пациентов с редким генетическим заболеванием — с буллезным эпидермолизом.

«Новый резидент ОЭЗ запустит производство полного цикла абсорбирующих повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом. К 2030 году компания будет выпускать более миллиона повязок ежегодно. Объем инвестиций в реализацию проекта превысит 500 миллионов рублей, будет создано 27 новых рабочих мест», — объяснил Ликсутов.

Компания «Фратер» займет около 900 кв. м., в том числе почти 300 «квадратов» чистых помещений. На площадке будут производиться специализированные повязки, которые становятся временным протезом кожи, закрывая раны и восстанавливая барьерную функцию. Мягкий силиконовый слой фиксируется вокруг раны, не прилипая к ней, что снижает боль при перевязках.

Для пациентов с буллезным эпидермолизом они служат «второй кожей». Также такие изделия могут применяться при ожогах, пролежнях, послеоперационных ранах и других сложных повреждениях.

Как отметил генеральный директор «Фратер» Альберт Гайфуллин, данные повязки не уступают мировым стандартам. По его словам, это первая в России успешная разработка аналога таких изделий за последние 20 лет.

Проект разработан международной командой ученых, технологов и врачей при поддержке фонда «Дети-бабочки».