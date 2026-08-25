В ОЭЗ Москвы начали выпускать информационные табло для навигации

В ОЭЗ «Технополис Москва» запустили производство двусторонних навигационных табло с ЖК‑дисплеями, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина уделяем особое внимание цифровизации городской инфраструктуры и внедрению передовых технологических решений. Продолжением этой работы стал запуск в ОЭЗ «Технополис Москва» производства навигационных двусторонних табло нового поколения», - отметил Ликсутов.

По его словам, новые экраны сделают городскую навигацию удобнее для жителей и гостей столицы.

Изготавливает табло компания «Некс‑Т» (NexTouch). Дисплеи интегрированы с системой управления контентом: на них в реальном времени можно выводить текст, графику, расписания и мультимедиа. Изображение остаётся чётким при любом освещении и с любого угла обзора. Табло работают как автономно, так и в составе транспортных информационных систем.

Как отметил гендиректор «Некс‑Т» Владимир Крикушенко, в основе изделий — собственные ЖК‑модули московского производства. Дисплеи адаптированы к сложным условиям: выдерживают вибрации, перепады температур и высокие нагрузки.

Продукция резидентов «Технополиса Москва» поставляется по всей России — от Калининграда до Дальнего Востока. Её используют в транспортной инфраструктуре, медицине, строительстве и образовании.

ОЭЗ «Технополис Москва», которая в 2026 году отметит 20‑летие, сегодня объединяет более 240 высокотехнологичных предприятий на 10 площадках общей площадью 430 гектаров. Развитие промышленной инфраструктуры столицы помогает компаниям наращивать выпуск продукции и вносить вклад в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

