В ОЭЗ Москвы локализуют выпуск импортозамещающих редукторов и мотор-редукторов
Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» укрепляют сотрудничество с зарубежными партнерами. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, компания «НТЦ Приводная Техника» совместно с китайским машиностроительным консорциумом Zhejiang Yiding Group запустила на территории площадки серийный выпуск редукторов и мотор-редукторов для общего промышленного применения.
«В ОЭЗ Москвы налажена кооперация с одним из технологических лидеров Китая, в рамках которой его компетенции будут перенесены на площадку особой экономической зоны. Мощность нового серийного производства составит до 2,5 тысячи единиц изделий в месяц. Локализация позволит сократить логистические издержки и снизить конечную цену. Проект создаст порядка 10-15 рабочих мест», — рассказал Ликсутов.
Новые редукторы и мотор-редукторы будут производиться под общим брендом с китайским партнером. Эти устройства применяются в горной добыче, нефтегазовой отрасли, металлургии, при обработке металлов, в подъемно-транспортной технике и аграрном секторе.
Отдельное внимание в кадровой стратегии проекта уделяется студентам Центра практической подготовки по машиностроению, действующего в ОЭЗ. Молодым специалистам предложат пройти производственную практику с возможным последующим наймом.
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