В Общественном штабе подвели итоги первого дня выборов в Мосгордуму
Более 1 млн 800 тысяч москвичей проголосовали на выборах в Мосгордуму в первый день кампании. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Известно, что большая часть из проголосовавших – свыше 1,65 млн человек, выбрала онлайн-голосование. При этом, по словам Кирилловой, на момент 20:00 часов 6 сентября было выдано более 60 тысяч бумажных бюллетеней. Почти 110 тысяч человек отдали свои голоса на участках с помощью терминалов электронного голосования.
Отмечается, что выборы также проходят в восьми округах ТиНАО и в Куркино.
«Там выдано почти 125 тысяч бюллетеней, из них бумажных – 2 тысячи 99», – добавила Кириллова.
Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты города Вадим Ковалев рассказал, что нарушений на выборах депутатов Мосгордумы к концу первого дня не было выявлено.
Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят в столичном регионе с 6 по 8 сентября. Москвичи могут проголосовать онлайн на портале elec.mos.ru или на всех избирательных участках города, где установлены специальные терминалы.
Также возможно голосование с использованием бумажного бюллетеня. Однако горожане, подавшие заявление для голосования таким образом, смогут сделать это только на избирательном участке по месту своей постоянной регистрации.
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