В новостройку по реновации на Вольной улице переехали уже 55 семей

На востоке Москвы со старта переселения в новостройку по программе реновации на Вольной улице в новые квартиры переехали уже 55 семей, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



По его словам, переселение в новый дом началось зимой. Переехать в новые квартиры с улучшенной отделкой должны более 70 семей, 55 из которых уже отпраздновали новоселье.



«Для удобства москвичей город организовал бесплатную помощь при переезде. Жители могли воспользоваться услугами грузчиков и транспортом для перевозки вещей из старых квартир в новые. Недалеко от жилого комплекса находятся станции МЦК “Соколиная Гора”, Измайловский парк, учебные заведения, магазины и кафе», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Придомовую территорию новостройки благоустроили и озеленили, высадив кустарники и деревья. Также были обустроены тротуары и проезды.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе. Градоначальник поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

