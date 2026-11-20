Спецпроект «Время возможностей», который позволит предпринимателям рассказать широкой аудитории о своем бизнесе и привлечь клиентов, вновь будет действовать в новом сезоне проекта «Зима в Москве». Об этом сообщает портал mos.ru.

Бизнесмены смогут провести бесплатные мероприятия, предложить скидки и акции, познакомив горожан со своими товарами и услугами и дав им повод прийти снова. Столица поможет им в продвижении.Во время летнего сезона к спецпроекту присоединились свыше 2,6 тысячи предпринимателей, которые подготовили более 5,9 тысячи спецпредложений. Наиболее активными были владельцы магазинов, кафе и ресторанов, предприятий сферы услуг. Также в проекте приняли участие работники гостиничного бизнеса, сфер красоты, культуры, спорта, образования, творчества. Для многих участие во «Времени возможностей» стало традицией, предприниматели заявили о притоке новых клиентов, росте посещаемости и выручки. Москва помогала донести предложения бизнеса до аудитории: их размещали в туристическом сервисе Russpass, продвигали в популярных геосервисах, освещали в СМИ. Дополнительно бизнесмены получали «Бизнес-бокс» — набор инструментов лидеров рынка для развития дела.

Поддержка столицы в рамках спецпроекта полезна как небольшим организациям, которые хотят стать более заметными в своем районе, так и крупным брендам. Например, в нем регулярно участвуют рестораны «Якитория», прошлой зимой более 30 заведений сети угощали гостей облепиховым чаем. По словам директора по развитию правообладателя товарного знака Александра Муратова, участие в сезонных спецпроектах — часть философии бренда, это влияет на узнаваемость и помогает увеличить количество постоянных гостей.

Также крупным участником проекта стала сеть магазинов Modi. Здесь разработали акцию: при покупке двух масок для лица клиенты получали третью в подарок. Компания считает, что участие в сезонных спецпроектах помогает известным маркам повышать доверие. Директор департамента маркетинга и коммуникаций сети Максим Кирьянов подчеркнул, что в рамках спецпроекта магазины отмечали живой интерес аудитории и приток покупателей.

В свою очередь, сеть салонов красоты Familyart благодаря участию во «Времени возможностей» смогла привлечь новых клиентов при поддержке города. Владельцы сети супруги Вячеслав и Ирина Адерихины предлагали скидку на все услуги для новых клиентов. Рассказать о салонах широкой аудитории помогли сюжет на телевидении и реклама на городских билбордах. Благодаря поддержке Москвы сеть смогла улучшить имидж, привлечь новых клиентов, укрепить лояльность имеющихся.

Предприниматели, желающие стать участником нового сезона проекта «Зима в Москве», могут выбрать один или несколько подходящих для себя форматов участия. Например, провести под брендом проекта лекции, мастер-классы, интерактивные занятия и промоакции на городских площадках. Также бизнесмены могут украсить новогодние ели и площадки в соответствии с тематикой проекта либо разместить информацию о бренде в рамках оформления катков, лыжных и тюбинговых трасс. Кроме того, можно организовать собственную бренд‑зону на площадках проекта, поучаствовать в работе арт-павильона проекта по продвижению локальных брендов «Сделано в Москве» на Болотной площади, мероприятиях зимнего клуба на Тверском бульваре, в сезонных фестивалях.

Один из возможных форматов участия — спецпроект «Время возможностей», который предусматривает проведение мероприятий на своих площадках. Изучить варианты участия в проекте «Зима в Москве» можно в специальном разделе «Время возможностей для бизнеса». Заявки на участие в спецпроекте принимаются на порталах mos.ru и «Время возможностей для бизнеса» (в разделе «На своей площадке»). Участникам, которые проведут мероприятия на своих площадках, предоставят масштабную информационную поддержку и зимний «Бизнес-бокс».

Поддержку бизнеса осуществляют в рамках реализации федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и стратегии мэра Москвы по поддержке городского предпринимательства.

