В Новой Москве появится новый складской комплекс

Складское здание построят в Краснопахорском районе в ТиНАО, проект строительства согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Здание общей площадью более 79 тысяч квадратных метров возведут в рамках второй очереди строительства складского комплекса рядом с деревней Сенькино-Секерино.

«Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства одноэтажного складского здания в Краснопахорском районе. Оно появится на свободном участке площадью 7,4 гектара», - рассказал Щербаков.

Здание адаптируют под высокие логистические нагрузки. Его каркас будет состоять из железобетонных колонн и металлических стропильных ферм, на которые уложат покрытия из профнастила. По проекту, плиты перекрытий и полы смогут выдерживать повышенную нагрузку в шесть тонн на квадратный метр.

Проект предусматривает разделение объекта на две функциональные зоны. В первой организуют погрузочно-разгрузочные терминалы, а также зоны распределения и хранения товаров. Во второй зоне расположатся административные помещения, а также комнаты для бытовых нужд сотрудников и медпункт.

По завершении строительства территорию вокруг нового склада благоустроят. Для оперативного движения грузового и легкового транспорта организуют подъездные пути. В том числе, с выездом на Центральную кольцевую автодорогу.

