В новогоднем квесте Музея Победы поучаствовали около 9 тысяч детей

Исторический новогодний квест «Елка Победы» в седьмой раз прошел в столичном Музее Победы с 21 декабря по 12 января. В нем приняли участие около 9 000 детей в возрасте от 6 до 13 лет, в том числе из новых российских регионов — Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР.

Традиционными стали и ежедневные благотворительные сеансы. На них бесплатно побывали свыше 2 000 детей участников СВО.

Квест впервые прошел в локациях уникальной иммерсивной экспозиции «Подвиг Народа». Дети смогли принять участие в командной игре с костюмированными персонажами, секретными шифрами и головоломками и борьбой с коварным компьютерным вирусом, а в финале ребят ждала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. В организации мероприятия участвовали около 250 волонтеров.

Всего с 29 декабря по 8 января музей и его филиалы посетили около 44 000 человек. Гости Музея Победы смогли поучаствовать в новогодней выставке «История в миниатюре — взгляд сквозь века», отправить послание по «Почте Деда Мороза», поучаствовать в рождественском мастер-классе. Посетители познакомились с мультимедийным залом «Лица Победы», экспозицией Зала Исторической правды, увидели выставки «Северная крепость», «За честь Родины», «Дорога жизни на холсте» и другие, посмотрели семейные фильмы в кинотеатре «Поклонка» и присоединились к иммерсивным экскурсиям.

