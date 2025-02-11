«Каникулы в Музее Победы» стартуют на Поклонной горе в Москве

В Москве на Поклонной горе пройдут «Каникулы в Музее Победы». Новый сезон детского городского клуба стартует 17 февраля, проект реализуется при поддержке Департамента образования и науки города Москвы.

Проект создан для того, чтобы знакомить ребят с важными событиями в интересной форме. Школьникам от 7 до 13 лет предложат 10 тематических схем, детей ждут патриотические квесты, игры, спортивные мероприятия, мастер-классы и целые фестивали.

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особенно важно поддерживать связь между поколениями и знакомить детей с ключевыми событиями в истории нашего государства», - отметили в Музее.

Также в рамках проекта секретами своих профессий с детьми поделятся известные актеры, блогеры, журналисты, спортсмены и другие профессионалы. Новый сезон начнется с торжественной линейки, в церемонии открытия примут участие более 300 юных москвичей.

