«Каникулы в Музее Победы» стартуют на Поклонной горе в Москве
В Москве на Поклонной горе пройдут «Каникулы в Музее Победы». Новый сезон детского городского клуба стартует 17 февраля, проект реализуется при поддержке Департамента образования и науки города Москвы.
Проект создан для того, чтобы знакомить ребят с важными событиями в интересной форме. Школьникам от 7 до 13 лет предложат 10 тематических схем, детей ждут патриотические квесты, игры, спортивные мероприятия, мастер-классы и целые фестивали.
«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особенно важно поддерживать связь между поколениями и знакомить детей с ключевыми событиями в истории нашего государства», - отметили в Музее.
Также в рамках проекта секретами своих профессий с детьми поделятся известные актеры, блогеры, журналисты, спортсмены и другие профессионалы. Новый сезон начнется с торжественной линейки, в церемонии открытия примут участие более 300 юных москвичей.
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