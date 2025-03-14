В Можайском районе Москвы построят ЖК

В Москве согласовали проект нового жилого комплекса, который построят на улице Горбунова. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. По его словам, проект строительства уже согласован.

«Согласно проекту в Можайском районе построят жилой комплекс на 544 квартиры. Он будет состоять из двух корпусов с общим подземным двухуровневым паркингом», – рассказал Иван Щербаков.

Он также уточнил, что в первом корпусе предусмотрено 405 квартир бизнес-класса, а во второй будет рассчитан на 139 квартир, часть из которых оборудуют для проживания инвалидов.

На первом этаже жилого комплекса разместят нежилые помещения, где в последствии разместятся магазины, предприятия сферы услуг и пункты выдачи заказов.

Высокие темпы возведения жилья в столице соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

