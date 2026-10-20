В Можайском районе Москвы отремонтируют водосточные системы семи жилых домов
Проекты капитального ремонта систем внутреннего водостока согласованы сразу в семи многоквартирных домах в Можайском районе Западного административного округа столицы. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«Капитальный ремонт систем внутреннего водостока запланирован в семи домах 1966–1979 годов постройки, расположенных в Можайском районе. Соответствующие проекты уже получили положительное заключение государственной экспертизы», — отметил он.
В документации запланированы ремонт стояков и замена магистрального трубопровода в технических подпольях и на чердаках.
Проект коснется домов по адресам: Можайское шоссе, дом 42, Сколковское шоссе, дом 4, Беловежская улица, дом 21 и дом 39к3, улица Гришина дом 10к2 и дом 14 и улица Ращупкина дом 4.
Согласно проектным решениям, стояки внутренних водостоков будут восстановлены по технологии санации. Перед началом работ их состояние проверят с применением специализированного диагностического оборудования для обследования труб, а также ликвидируют дефекты внутренних поверхностей: полости дважды прочистят и промоют под высоким давлением. Затем для восстановления конструкции внутри стояков установят эластичные полимерные рукава, пропитанные реакционной смолой.
В здании № 21 по Беловежской улице кровельные водосточные воронки размещены непосредственно над стояками. В прочих домах проектом предусмотрена замена магистральных трубопроводов на чердачных уровнях. Соединение труб будет выполняться не сваркой, а посредством муфт либо резьбы — в зависимости от диаметра.
Кроме того, во всех зданиях проектами предусмотрена замена трубопроводов в технических подпольях с монтажом гидрозатворов, позволяющих выбирать способ отвода воды. В теплый период будет применяться открытый сброс на отмостку, а при отрицательных температурах сточные воды направят в канализацию — чтобы предотвратить переохлаждение трубопроводов и формирование наледи вблизи зданий.
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