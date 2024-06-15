В Москве жилой комплекс на улице Бутлерова сдадут в эксплуатацию в 2025 году

В Москве в следующем году завершится возведение жилого комплекса для переселения по программе реновации на улице Бутлерова. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, он будет состоять из четырёх корпусов переменной этажности, разделенных на две секции.

Загрутдинов отметил, что на первых этажах разместятся нежилые помещения для служебных и коммерческих нужд, а на подземном уровне расположится паркинг на 162 автомобиля.

«В настоящее время идет возведение наземной части здания», – уточнил глава департамента.

Из 560 квартир - четыре оборудуют для маломобильных жильцов. В них ширина коридоров и дверных проемов будет увеличена, кроме того, строители установят и специальную сантехнику.

Жилой комплекс оснастят круглосуточным видеонаблюдением, системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также новейшей пожарной сигнализацией.

Вход в здание, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах выполнят в один уровень с поверхностью земли, что оценят родители с колясками и маломобильные люди.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе установят спортивную и детскую площадки с безопасным резиновым покрытием, а также обустроят зону отдыха.

