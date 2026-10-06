В Москве завершилась работа третьей Школы городской экономики
В столице закончилась работа третьей Школы городской экономики, которую ежегодно проводит Комплекс экономической политики города на основе различных вузов Москвы. Так, в этом году партнером Школы стал экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Анализ городских данных стал ключевой темой программы.
«Урбанизация является основой развития мировой экономики: в городах сосредоточена большая часть трудовых ресурсов и создается свыше 80 процентов мирового ВВП, при этом доля городского населения постоянно увеличивается. Этот тренд актуален и для нашей страны. В текущих условиях российским мегаполисам необходимы специалисты по управлению городской экономикой с сильной практической и аналитической базой. При этом полноценные программы по подготовке городских экономистов реализует ограниченное количество российских вузов», — рассказала Багреева.
Она также отметила, что Школа городской экономики — это важная ступень в обучении специалистов, которых будут хотеть взять на работу не только в Москве, но и в других городах.
Преподавательский каркас Школы составляют эксперты-практики и представители академического сообщества. Мастер-классы и лекции уже провели специалисты Комплекса экономической политики и Аналитического центра Москвы, экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, а также представители аналитического портала «СберИндекс».
По словам Багреевой, в этом году Школа получила в три раза больше заявок, чем в прошлом году — 750 штук. По итогам конкурсного отбора в работе Школы приняли участие 150 студентов из ведущих вузов России: НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова, МГТУ имени Н. Э. Баумана, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Уральского федерального университета и других.
Студенты прошли трехдневный интенсив, в рамках которого погрузились в работу с актуальными данными мегаполиса и в решение практических задач развития города. Закончилась работа Школы кейс-чемпионатом: студенты сформировали Аналитический центр и решали задачи по оценке экономических и бюджетных эффектов, деловой активности бизнеса и его миграции. Победители теперь могут по приоритетному праву отправиться на стажировку в Комплекс экономической политики Правительства Москвы.
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