В Москве за год реализовали свыше 14 тысяч машино-мест
28 июня 202407:00
14 с половиной тысяч машино-мест было реализовано на городских торгах в прошлом году. Это в два раза больше, чем в предыдущем.
Число участников торгов достигло 49 тысяч человек. Такие данные приводит Департамент по конкурентной политике столицы.
Машино-места располагаются в подземных паркингах и на многоуровневых наземных автостоянках во всех округах Москвы. Это позволяет приобретать парковочные места в шаговой доступности от дома, а цена за такие объекты на старте торгов, как правило, ниже рыночной.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru