В Москве за год реализовали свыше 14 тысяч машино-мест

14 с половиной тысяч машино-мест было реализовано на городских торгах в прошлом году. Это в два раза больше, чем в предыдущем.

Число участников торгов достигло 49 тысяч человек. Такие данные приводит Департамент по конкурентной политике столицы.

Машино-места располагаются в подземных паркингах и на многоуровневых наземных автостоянках во всех округах Москвы. Это позволяет приобретать парковочные места в шаговой доступности от дома, а цена за такие объекты на старте торгов, как правило, ниже рыночной.

