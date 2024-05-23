В Москве выставили на торги земельный участок под ИЖС в ТиНАО

В Москве на торги выставили участок площадью 13 соток для индивидуального жилищного строительства в деревне Климовке поселения Роговского Троицкого административного округа. В границах поселения есть образовательные и медицинские учреждения, спортивные и бытовые объекты, магазины и кафе. Победитель торгов сможет построить на участке, расположенном недалеко от Варшавского шоссе, дом площадью до 523 квадратных метров.

Стоимость лота определится в ходе аукциона, который пройдёт 30 мая.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг», а также иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

В Москве на торги выставляется различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. Вся процедура проходит онлайн.

Развитие электронных сервисов соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

