В Москве выставили на торги более ста машино-мест на Боровском шоссе

В Москве на торги выставили машино-места на четырех многоуровневых паркингах на Боровском шоссе. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Всего доступно 140 лотов площадью от 12,2 до 20,9 квадратного метра. Они будут реализованы на открытых аукционах и без объявления цены в период с 1 по 17 июля», – уточнил глава департамента.

Все стоянки расположены недалеко от выезда на МКАД и Киевское шоссе.

Подать заявку на участие в торгах можно с 19 июня по 12 июля. Для этого необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

В столице на торги выставляется различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы, где публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Сейчас принять участие в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура проходит онлайн.

