В Москве выставили на торги 45 машино-мест в Бабушкинском районе
Прием заявок на участие в торгах по продаже парковочных мест в Бабушкинском районе Москвы завершится 17 июня. Об этом сообщили в столичном департаменте по конкурентной политике.
Все 45 машино-мест находятся в подземном паркинге одного из жилых домов на улицы Искры. Их площадь варьируется от 7,6 до 17 квадратных метров.
Выставленные лоты реализуют в ходе аукционов, которые пройдут 26 июня в электронной форме.
Паркинг находится в жилом микрорайоне с удобным выездом на Ярославское шоссе и Московский скоростной диаметр. Рядом станции метро «Бабушкинская» и «Свиблово», а также остановки наземного общественного транспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru