В Москве выставили на торги 45 машино-мест в Бабушкинском районе

Прием заявок на участие в торгах по продаже парковочных мест в Бабушкинском районе Москвы завершится 17 июня. Об этом сообщили в столичном департаменте по конкурентной политике.



Все 45 машино-мест находятся в подземном паркинге одного из жилых домов на улицы Искры. Их площадь варьируется от 7,6 до 17 квадратных метров.



Выставленные лоты реализуют в ходе аукционов, которые пройдут 26 июня в электронной форме.

Паркинг находится в жилом микрорайоне с удобным выездом на Ярославское шоссе и Московский скоростной диаметр. Рядом станции метро «Бабушкинская» и «Свиблово», а также остановки наземного общественного транспорта.

