В Москве выставили на продажу 103 парковочных места в районе Солнцево
В Москве на торги выставили 103 машино-места в многоуровневом наземном паркинге в районе Солнцево. Об этом сообщили в столичном департаменте по конкурентной политике.
Площадь предлагаемых объектов варьируется от 12,2 до 20,2 квадратного метра. Все лоты будут реализованы без объявления цены, когда победителями становятся претенденты, предложившие наибольшую сумму.
Паркинг находится на Боровском шоссе, с удобным выездом на МКАД и Киевское шоссе.
Заявочные кампании завершатся в период с 27 июня по 19 июля. Итоги подведут 2 – 24 июля. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru