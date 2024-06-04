В Москве выросло производство лекарств и медизделий

За первые четыре месяца 2024 года в Москве объемы производства лекарственных средств и медицинских изделий увеличились более чем на 14 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что объем фармпроизводства вырос в 3,7 раза за пять лет. Он назвал эту отрасль в числе наиболее быстро развивающихся.

«Сегодня свой значительный вклад в укрепление лекарственного суверенитета страны вносят свыше 300 московских производителей препаратов, медтехники и медизделий», - отметил Ликсутов.

С начала года особенно заметен рост производства фармацевтических субстанций – более чем в три раза. В городе идет активное изготовление вакцин и антибиотиков. Вдвое вырос выпуск препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы, противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов в форме ампул.

При поддержке городских программ в Москве создаются новые медицинские предприятия. В частности, статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» дает компаниям специальный налоговый режим. Например, ставка налога на прибыль для резидентов составляет лишь два процента.

«На базе ОЭЗ в столице уже создан один из самых больших в стране фармкластеров. Сегодня в него входят 12 компаний. Ожидается, что к 2030 году выручка предприятий фармацевтического кластера вырастет в восемь раз», - отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На площадке Алабушево ОЭЗ «Технополис Москва» сейчас реализуется четыре крупных инвестпроекта по производству современных лекарственных препаратов.

