В Москве выберут лучших менеджеров страны

Посвященная старту XXVII рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» пресс-конференция прошла на площадке ММПЦ «Россия сегодня» 19 марта. Каждый год рейтинг позволяет выявить самых эффективных российских управленцев.

Среди лауреатов рейтинга за 27 лет — свыше 18 тысяч управленцев. В него входят более 20 отраслевых, а также 19 функциональных управлений. Подать заявки на участие можно до 29 мая.

Успехи управленцев будут оценивать в ходе экспертного голосования. Среди критериев, в частности, вклад в развитие компании, деловая репутация и ряд специализированных критериев. В 2026 году впервые в рейтинге представят новое направление «Операционный директор».

По словам президента Ассоциации менеджеров Дмитрия Зеленина, рейтинг позволяет оценить достижения лучших управленцев и вдохновиться их примерами, определяя новые горизонты для развития своих сотрудников и предприятий.

Выбор лауреатов рейтинга пройдет в несколько этапов – подача заявок, экспертное онлайн-голосование, верификационные встречи и публикация результатов. Итоги будут подведены в сентябре 2026 года.

