В Москве вручили награды работникам образования и почетным экономистам столицы

Научным работникам и преподавателям экономических факультетов и кафедр ведущих вузов Москвы присвоили звания «Почетный экономист города Москвы», «Почетный работник образования города Москвы», а также другие награды. Награждение прошло в рамках мероприятий ко Дню экономиста. Награды от имени Правительства Москвы вручила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Экономическое знание сегодня выходит за рамки одной профессии: оно востребовано в финансах, информационных технологиях, промышленности, праве и многих других сферах. Награды и почетные звания города Москвы являются высшей формой признания заслуг специалистов, вносящих большой профессиональный вклад в развитие столицы. Сегодня мы чествуем почетных экономистов и работников высшего образования — людей, чьи исследования и преподавательский труд формируют основу для качественной аналитики, точных прогнозов, взвешенных управленческих решений, а также вносят большой вклад в подготовку квалифицированных кадров для экономики столицы и всей страны", – рассказала она.

В Москве более 725 тысяч экономистов – это каждый 11-ый работник. Сотрудники этого профиля востребованы во всех отраслях экономики Москвы.