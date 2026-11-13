В Москве вручили награды работникам образования и почетным экономистам столицы
Научным работникам и преподавателям экономических факультетов и кафедр ведущих вузов Москвы присвоили звания «Почетный экономист города Москвы», «Почетный работник образования города Москвы», а также другие награды. Награждение прошло в рамках мероприятий ко Дню экономиста. Награды от имени Правительства Москвы вручила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
"Экономическое знание сегодня выходит за рамки одной профессии: оно востребовано в финансах, информационных технологиях, промышленности, праве и многих других сферах. Награды и почетные звания города Москвы являются высшей формой признания заслуг специалистов, вносящих большой профессиональный вклад в развитие столицы. Сегодня мы чествуем почетных экономистов и работников высшего образования — людей, чьи исследования и преподавательский труд формируют основу для качественной аналитики, точных прогнозов, взвешенных управленческих решений, а также вносят большой вклад в подготовку квалифицированных кадров для экономики столицы и всей страны", – рассказала она.
В Москве более 725 тысяч экономистов – это каждый 11-ый работник. Сотрудники этого профиля востребованы во всех отраслях экономики Москвы.
Указ о присвоении почетных званий был подписан мэром столицы Сергеем Собяниным. Их получили 37 человек, в том числе сотрудники МГИМО МИД России, МГУ имени М. В. Ломоносова, РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Звание «Почетный экономист города Москвы» получают специалисты, отработавшие по специальности не менее 15 лет, за заслуги в области экономики и финансов, за развитие экономической науки. Его получили 15 работников.
Статус «Почетный работник образования города Москвы» получают преподаватели, воспитатели и учителя, которые проработали в Москве не менее 10 лет. Также три работника Финансового университета при Правительстве РФ получили Благодарность мэра Москвы.
Знака отличия «За безупречную службы городу Москве» (40 лет) вручили проректору по взаимодействию со студентами и выпускниками Российской экономической школы Зареме Касабиевой.
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