В Москве возводят зал для пассажиров на новом городском вокзале Серп и Молот

В Москве строители возводят большой зал для пассажиропотока будущего городского вокзала Серп и Молот, который будет расположен на границе районов Лефортово и Таганский. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

«Сейчас на будущем городском вокзале Серп и Молот ведутся работы по устройству металлоконструкций распределительного зала для пассажиров, продолжаются работы по отделке гранитом двух платформ, а также идет сборка металлоконструкций лестничных сходов», – уточнил глава департамента.

По его словам, половина работ уже выполнена.

При строительстве вокзала будут учтены потребности маломобильных граждан. В здании установят лифты и эскалаторы. Предполагается создать транспортный хаб, который объединит МЦД-4, МЦД-2 и две станции метрополитена – «Площадь Ильича» Калининской линии и «Римская» Люблинско-Дмитровской линии.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что скоро на месте устаревших платформ будет создана комфортная и современная инфраструктура, отвечающая стандартам московского транспорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании нового московского городского вокзала Серп и Молот.

