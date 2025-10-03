В Москве возводят зал для пассажиров на новом городском вокзале Серп и Молот
В Москве строители возводят большой зал для пассажиропотока будущего городского вокзала Серп и Молот, который будет расположен на границе районов Лефортово и Таганский. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
«Сейчас на будущем городском вокзале Серп и Молот ведутся работы по устройству металлоконструкций распределительного зала для пассажиров, продолжаются работы по отделке гранитом двух платформ, а также идет сборка металлоконструкций лестничных сходов», – уточнил глава департамента.
По его словам, половина работ уже выполнена.
При строительстве вокзала будут учтены потребности маломобильных граждан. В здании установят лифты и эскалаторы. Предполагается создать транспортный хаб, который объединит МЦД-4, МЦД-2 и две станции метрополитена – «Площадь Ильича» Калининской линии и «Римская» Люблинско-Дмитровской линии.
Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что скоро на месте устаревших платформ будет создана комфортная и современная инфраструктура, отвечающая стандартам московского транспорта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании нового московского городского вокзала Серп и Молот.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дроны ВСУ пытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области
- Роструд создал свой канал в Max
- В базу «Миротворца» попал 98-летний экс-футболист Никита Симонян
- В Британии обвинили Россию в попытках глушить военные спутники
- «Я мечтала об этом!»: Певица Ева Власова о дуэте с Macan и хите для Лазарева
- Додик попросил Путина не оставлять Республику Сербскую бюрократам из Брюсселя
- В Москве «Большую глину № 4» заменили на «Садовую лопатку»
- Шаман перенес концерты в России ради поездки в КНДР
- Бесконтрольная доза: Нарколог объяснил разницу между «айкос» и сигаретами
- Кассовый успех «Дракулы» в России объяснили безрыбьем в прокате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru