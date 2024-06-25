В Москве восемь тысяч школьников посетили технологические производства

В Москве более восьми тысяч школьников познакомились с технологическим процессом производств. За учебный год для ребят 8-11 классов, включая инженерные, было проведено больше 400 экскурсий, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Так, школьники побывали в ОЭЗ «Технополис Москва», а также посетили завод по переработке электроники и бытовой техники. Ребята во время экскурсии могут посмотреть на современное производство, узнать много интересного и даже принять участие в некоторых процессах.



Сегодня инженерные классы открыты в 225 московских школах. Как сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, более 70 промышленных предприятий столицы проводят экскурсии для учеников инженерных классов.



Директор по развитию компании «Фабрика Вентиляции ГалВент» Олег Логинов отметил, что предприятия гордятся тем, что могут внести свой вклад в образовательный процесс.



«Мы с удовольствием принимаем участие в проекте "инженерный класс в московской школе", так как считаем, что важно поддерживать интерес учеников к науке и технике. Надеемся, что наши экскурсии помогут молодым людям понять важность инженерных профессий и возможности, которые они предоставляют. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в образовательный процесс и помочь школьникам раскрыть свой потенциал», - рассказал он.

