В Москве в районе Черемушки по программе реновации построили новый ЖК

В столичном районе Черемушки, расположенном на юго-западе города, возвели новый ЖК общей площадью свыше 35 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

По его словам, жилой комплекс на 354 квартиры общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров появился на улице Гарибальди. Овчинский заметил, что все квартиры уже представлены с готовой улучшенной отделкой. Три из них оборудованы под маломобильных граждан. Чиновник напомнил, что первые этажи новостройки нежилые, поэтому на них могут открыть объекты соцназначения.

«Дом возведен в сложившейся городской застройке с качественной инфраструктурой, в районе с хорошей транспортной доступностью. Для будущих жителей дома рядом расположена станция метро «Новые Черемушки»», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Он отметил, что в подъездах ЖК смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок. На придомовой территории создана детская площадка с безопасным покрытием и зона для отдыха.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о переселении по реновации в Тимирязевском районе города.