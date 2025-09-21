В Москве в парке «Крылатские холмы» завершили первый этап благоустройства

В столице 20 сентября состоялась серия развлекательных мероприятий в связи с завершением первого этапа благоустройства парка «Крылатские холмы», в них приняли участие свыше двух тысяч человек. Организаторы проводили занятия по йоге, соревнования по шахматам, а также логические и стратегические конкурсы.

В парке для детей каждый час организовывали экскурсии, на которых они могли изучить флору и фауну. Кроме этого для юных посетителей открыли садовую мастерскую, где они создавали кормушки для птиц и «отели» для насекомых.

К тому же в парке была открыта воркаут-площадка, на которой с 14:00 прошла мощная тренировка с участниками третьего сезона телевизионного шоу «Титаны», а также «битва подтягиваний». При этом для любителей собак на площадке выгула прошел конкурс на лучший костюм и каникрос, а кинологи удивили посетителей выступлениями с питомцами.

В честь завершения работ в парке торжественно высадили 45 черешчатых дубов, приурочив это к 45-летию Олимпиады-80. В акции приняли участие олимпийский чемпион XXII Олимпиады 1980 года в Москве, велогонщик Юрий Каширин, двукратная чемпионка мира, велогонщица Светлана Самохвалова и другие именитые спортсмены.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о преображении «Крылатских холмов».