В Москве в парке «Крылатские холмы» завершили первый этап благоустройства
В столице 20 сентября состоялась серия развлекательных мероприятий в связи с завершением первого этапа благоустройства парка «Крылатские холмы», в них приняли участие свыше двух тысяч человек. Организаторы проводили занятия по йоге, соревнования по шахматам, а также логические и стратегические конкурсы.
В парке для детей каждый час организовывали экскурсии, на которых они могли изучить флору и фауну. Кроме этого для юных посетителей открыли садовую мастерскую, где они создавали кормушки для птиц и «отели» для насекомых.
К тому же в парке была открыта воркаут-площадка, на которой с 14:00 прошла мощная тренировка с участниками третьего сезона телевизионного шоу «Титаны», а также «битва подтягиваний». При этом для любителей собак на площадке выгула прошел конкурс на лучший костюм и каникрос, а кинологи удивили посетителей выступлениями с питомцами.
В честь завершения работ в парке торжественно высадили 45 черешчатых дубов, приурочив это к 45-летию Олимпиады-80. В акции приняли участие олимпийский чемпион XXII Олимпиады 1980 года в Москве, велогонщик Юрий Каширин, двукратная чемпионка мира, велогонщица Светлана Самохвалова и другие именитые спортсмены.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о преображении «Крылатских холмов».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хинштейн официально стал губернатором Курской области
- Лидер «Формулы-1» Пиастри разбил болид на первом круге Гран-при Азербайджана
- DJ Smash предрек диско всплеск популярности в России в 2026 году
- Московское «Динамо» в гостях обыграло «Оренбург»
- Балицкий: При обстреле Васильевки Запорожской области пострадали 12 человек
- Российский фигурист Гуменник выиграл турнир в Китае и завоевал путёвку на ОИ-2026
- Народный артист РФ Игорь Матвиенко пошутил, что хочет выступить на «Интервидении-2026»
- Лавров рассказал о провалившихся попытках сорвать «Интервидение»
- Климатолог: К 2050 году зимы в Москве потеплеют на 1–3 градуса
- ЦБТ: В РФ можно будет подтверждать льготы на проезд с помощью биометрии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru