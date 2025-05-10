В Москве в Отрадном проезде по реновации строят новый дом на 251 квартиру

В рамках программы реновации на северо-востоке Москвы в районе Отрадное возводят новостройку общей площадью свыше 26 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

По его словам, новое трехсекционное здание переменной этажности на 251 квартиру появится в Отрадном проезде. Отмечается, что четыре квартиры в новостройке приспособят под маломобильных граждан.

«Жилая площадь составит более 14 тысяч квадратных метров. На первом этаже оборудуют просторные подъезды и помещения под объекты инфраструктуры. Во дворе комплекса обустроят площадки для отдыха, а придомовую территорию озеленят. Сейчас на объекте ведутся монтаж инженерных систем, черновая отделка и фасадные работы», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Известно, что строительство ведется на месте расселенных на той же улице старых домов 6 и 8. Чиновник заметил, что новостройка будет находиться в районе со сложившейся инфраструктурой. В шаговой доступности есть образовательные учреждения, объекты здравоохранения, а также станция метро «Отрадное» и парки.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин призвал вдвое нарастить темпы реализации программы реновации.

