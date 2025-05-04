В Москве в Кузьминках в домах по реновации открыто свыше 30 соцобъектов

В столичном районе Кузьминки на первых этажах новостроек по программе реновации используются 32 нежилых помещения, в которых открыли объекты социально-бытового назначения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Он напомнил, что в этом районе под заселение в рамках реновации передали 16 ЖК. По словам чиновника, 10 нежилых помещений в подобных объектах отведены под пункты выдачи и под торговые точки.

«Еще семь помещений используются под управляющие компании района Кузьминки. И в пяти помещениях функционируют аптека, служба доставки и другие предприятия», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Отмечается, что первые этажи новостроек по реновации проектируют и строят нежилыми для обеспечения комфортной городской среды. Всего в рамках программы реновации на первых этажах столичных ЖК предусмотрено строительство примерно восьми тысяч нежилых помещений, в которых будет создано свыше 200 тысяч рабочих мест.

Ранее московский мэр Сергей Собянин сообщил о переселении по реновации в Тимирязевском районе города.

