В Москве увеличилось число зарегистрированных субъектов МСП

В столице число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличившись за год на 5,5 процента. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, на начало мая текущего года число представителей МСП составляло 926,6 тысячи. Заммэра отметила, что увеличению числа предпринимателей способствует создание в городе благоприятных условий для развития бизнеса.

В столице работает свыше 14 процентов от общего числа субъектов МСП в стране. С 2021 года ежегодный прирост представителей МСП составлял более чем 50 тысяч субъектов.

Около трети субъектов МСП – около 300 тысяч – занята в торговле. Более 12 процентов – 114,5 тысячи МСП – работают в профессиональной, научной и технической сфере, а 9,5 процента – 88,4 тысячи – в строительстве, сообщил

Департамент экономической политики и развития города Москвы.

Среди отраслей лидером роста числа МСП за год стали бытовые услуги. В тройке лидеров также образование и торговля.

