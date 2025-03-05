В Москве увеличили штрафы за нарушения на особо охраняемых зеленых территориях

Замдиректора Института государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Кашанин заявил Агентству городских новостей «Москва», что в столице в 1,5 раза выросли штрафы за преступления, совершенные на особо охраняемых зеленых территориях.

Так, особо охраняемые природные территории регионального значения Москвы теперь становятся особо охраняемыми зелеными территориями (ООЗТ), за которыми город ужесточит контроль.

Кашанин отметил, что теперь в столице усилена административная ответственность за правонарушения, совершенные на особо охраняемых зеленых территориях.

